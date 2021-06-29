Однако на Кипре признают не все вакцины. Говорится о CoronaVac.
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С 1 июля 2021 года вакцинированы пассажиры, которые имеют действительный сертификат о вакцинации против COVID-19, прибывающие на Кипр из Украины независимо от их гражданства, освобождаются от обязательств лабораторного теста и самоизоляции/карантина, – говорится в сообщении.
Туристы из Украины должны придерживаться следующих условий:
- Они имеют действительный сертификат о вакцинации, выданный Украиной;
- Они получили прививки одной из вакцин, утвержденных Европейским агентством по лекарственным средствам (Pfizer / BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), или вакциной Sputnik V, или Sinopharm (BBIBP COVID-19) по состоянию на 21 мая, и завершили схему вакцинации.
Итак, упрощения не коснется получивших прививки китайской вакциной CoronaVac.
Условия въезда на Кипр
10 мая страна вышла из локдауна и ввела "COVID-паспорта безопасности". Специальные правила разработали для людей, прибывающих из "зеленых, оранжевых, красных и серых" стран.
Проще всего попасть туристам из "зеленых" стран, но Украина сейчас в "красном" списке. Поэтому для въезда необходимо:
- заполнить форму Cyprus Flight Pass
- сдать ПЦР-тест не позднее, чем за 72 часа до вылета
- сдать ПЦР-тест по прибытии на Кипр
Отметим, ранее Исландия отменила все внутренние карантинные ограничения, действовавших с начала пандемии.
В Испании решили смягчить масочный режим.
Кроме того, в Чехии власти решили ослабить карантин раньше, чем планировали.