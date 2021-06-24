Travel24 при поддержке SKODA KAROQ предлагает подборку островов Украины, которые идеально подойдут для летнего отдыха. Поверьте, они ничем не хуже, чем за рубежом.

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Остров Змеиный, Одесская область

Греки в древности называли остров Ахилла. Поскольку здесь был его храм и по легендам похоронен сам Ахиллес. Еще одно древнее название острова – Белый. Кстати, на нем расположено маленькое селение с таким же названием. Современное связано с тем, что сюда приплывало много змей.

Здесь есть все, о чем можно мечтать: чистое море и невероятная природа. Но попасть не так просто: на вертолете или на катере из поселка Вилково.

Остров Джарылгач, Херсонская область

Это едва ли не самый популярный остров Украины. Он входит в Национальный природный парк "Джарылгачский". Его фауна и флора настолько ценна, что большинство видов занесены в Красную книгу. Джарылгач еще называют "украинскими Мальдивами".

Здесь расположено около двухсот озер и лиманов. Большинство береговой линии острова пригодно для купания, ведь есть множество пляжей.

Кинбурнская коса, Николаевская область

На этом острове вас ждут белоснежные пляжи, аромат хвойного леса и дикие степи с разнотравьем. Весной и летом Кинбурнская коса радует посетителей цветочными лугами, дикими болотными и блошиными орхидеями, зарослями оливковых кустов.

Также это прекрасные места для фотоохоты: сможете побывать на экскурсии в местах, где живут белые цапли, розовые пеликаны, увидеть дикий огромный лес.

Острова Инь-Янь, Тернопольская область

Эти два удивительных островка в Днестровском каньоне называют одним из семи природных чудес Украины. Сюда едут за украинскими субтропиками, красивым берегом, сказочными ландшафтами, редкими видами зверей и птиц.

Интересно, что острова получили свое название благодаря сходству на китайский символ Инь-Янь. Лучше созерцать на них с западной стороны села Литячи.

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Коса Бирючий остров, Херсонская область

Коса в Азовском море, полуостров, что периодически превращается в остров, подходит для ценителей тихого отдыха, дикой природы и теплого моря.

Как и на Джарылгаче и Кинбурнской косе, здесь очень богатая флора и фауна, можно встретить диких животных в их естественной сфере существования.

Чем добраться?

Идеальным вариантом будет SKODA KAROQ, что провезет вас в любом месте. Она позволит компактно сложить вещи каждого из пассажиров, ведь багажное отделение этого автомобиля считается лучшим в своем классе (521 литр и 1630 со сложенными сиденьями). Кроме того, эта модель позволит сэкономить бюджет, потому что средний расход топлива от 4,50 литров на 100 километров.



SKODA KAROQ / Фото: skoda-auto.ua

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Приятного отдыха!