Travel24 за підтримки SKODA KAROQ пропонує вам добірку островів України, які ідеально підійдуть для літнього відпочинку. Повірте, вони нічим не гірші ніж за кордоном.

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Острів Зміїний, Одеська область

Греки в давнину називали острів Ахілловим. Оскільки тут був його храм та за легендами поховано самого Ахіллеса. Ще одна древня назва острова – Білий. До речі, на ньому розташоване маленьке селище з такою ж назвою. Сучасна пов'язана з тим, що сюди припливало багато змій.

Тут є все, про що можна мріяти: чисте море та неймовірна природа. Але потрапити не так легко: на вертольоті або на катері з селища Вилкове.

Острів Джарилгач, Херсонська область

Це чи не найпопулярніший острів України. Він входить до Національного природного парку "Джарилгацький". Його фауна і флора настільки цінна, що більшість видів занесені до Червоної книги. Джарилгач ще називають "українськими Мальдівами".

Тут розташовано близько двохсот озер та лиманів. Більшість берегової лінії острова придатна для купання, адже є безліч пляжів.

Кінбурнська коса, Миколаївська область

На цьому острові вас чекають білосніжні пляжі, аромат хвойного лісу і дикі степи з різнотрав'ям. Навесні та влітку Кінбурнська коса радує відвідувачів квітковими луками, дикими болотними та блошиними орхідеями, заростями оливкових кущів.

Також це прекрасні місця для фотополювання: зможете побувати на екскурсії у місцях, де живуть білі чаплі, рожеві пелікани, побачити дикий велетенський ліс.

Острови Інь-Янь, Тернопільська область

Цих два дивовижних острівця у Дністровському каньйоні називають одним із семи природних чудес України. Сюди їдуть за українськими субтропіками, красивим берегом, казковими ландшафтами, рідкісні видами звірів і птахів.

Цікаво, що острови отримали свою назву завдяки схожості на китайський символ Інь-Янь. Найкраще споглядати на них з західної сторони села Литячі.

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Коса Бирючий острів, Херсонська область

Коса в Азовському морі, півострів, що періодично перетворюється на острів, підходить для поціновувачів тихого відпочинку, дикої природи й теплого моря.

Як на Джарилгачі та Кінбурській косі, тут дуже багата флора та фауна, можна зустріти диких тварин в їхній природній сфері існування.

Чим дістатися?

Ідеальним варіантом буде SKODA KAROQ, що провезе вас у будь-якому місці. Вона дозволить компактно скласти речі кожного з пасажирів, адже багажне відділення цього автомобіля вважається кращим у своєму класі (521 літр і 1630 зі складеними сидіннями). Крім того, ця модель дозволить зекономити бюджет, бо середня витрата палива від 4,50 літрів на 100 кілометрів.



SKODA KAROQ / Фото: skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KAROQ дивіться у тест-драйві:



Приємного відпочинку!​