Причиной такого решения стали летние лагеря, которые начинают свою работу уже сейчас. Новый режим будет сохраняться в течение длительного времени, но может быть усилен в случае ухудшения эпидситуации.

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В Чехии существенно ослабили карантин

Чешское правительство имело целью ослабить карантин с 1 июля, но отменил ряд ограничений раньше срока 26 июня:

выросло максимально разрешенное количество посетителей магазинов розничной торговли, предприятий сферы услуг и музеев – один человек на 10 метров квадратных, а не на 15, как было раньше.

парикмахерские, косметические и массажные салоны больше не должны принимать клиентов по одному и вести их списки.

на культурных и других массовых мероприятиях под открытым небом могут присутствовать до 5 тысяч человек, в закрытых помещениях – до 2 тысяч при заполненности на 75%.

В клубы и рестораны возвращается живая музыка, однако танцы остаются под запретом.

В кинотеатрах снова разрешено потреблять еду и напитки.

Кроме этого, разрешается посещение крепостей и замков в составе туристических групп при наличии отрицательного теста на коронавирус или подтверждение вакцинации.

Обратите внимание! В Чехии в течение последней недели фиксировали менее 200 новых больных ежедневно.

Ситуация с COVID-19 в Чехии: кратко