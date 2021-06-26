Причиною такого рішення стали літні табори, які розпочинають свою роботу вже зараз. Новий режим зберігатиметься протягом тривалого часу, але може бути посилений у разі погіршення епідемситуації.
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У Чехії суттєво послабили карантин
Чеський уряд мав на меті послабити карантин з 1 липня, але скасував низку обмежень раніше терміну, 26 червня:
- зросла максимально дозволена кількість відвідувачів магазинів роздрібної торгівлі, підприємств сфери послуг і музеїв – одна людина на 10 метрів квадратних, а не на 15, як було раніше.
- перукарні, косметичні та масажні салони більше не повинні приймати клієнтів по одному і вести їхні списки.
- на культурних та інших масових заходах просто неба можуть бути присутні до 5 тисяч осіб, у закритих приміщеннях – до 2 тисяч при заповненості на 75%.
- У клуби і ресторани повертається жива музика, однак танці залишаються під забороною.
- У кінотеатрах знову дозволено споживати їжу та напої.
Окрім цього, дозволяється відвідування фортець і замків у складі туристичних груп за наявності негативного тесту на коронавірус або підтвердження вакцинації.
Ситуація з COVID-19 у Чехії: що відомо
- Станом на 26 червня у Чехії виявили 1 мільйон 666 тисяч випадків COVID-19.
- Перемогли смертельну інфекцію 1 мільйон 634 тисячі осіб. Померли понад 30 тисяч.
- Протягом минулої доби, 25 червня, у країні зафіксували 165 нових хворих на коронавірус.