Специальные правила разработали для людей, прибывающих из стран 4 эпидемиологических зон: зеленой, оранжевой, красной и серой. Проще всего попасть на Кипр будет туристам из "зеленых" стран.

Актуально Без ПЦР-теста и карантина: Кипр открывается для вакцинированных от COVID-19 туристов из 65 стран

Им не нужно даже сдавать ПЦР-тест. Достаточно лишь заполнить форму Cyprus Flight Pass.

Правила для людей из "оранжевых" стран

Сдать ПЦР-тест не позже, чем за 72 часа до вылета, и загрузить его результат на платформу Cyprus Flight Pass, а также – заполнить там соответствующую форму.

Кроме того, некоторые категории людей смогут пройти тестирование уже на территории Кипра.

Такую возможность предоставляют:

гражданам страны или членам их семей;

легальным резидентам Республики;

людям, которые могут въехать на Кипр в соответствии с Венской конвенцией;

гражданам стран, Минздрав которых обоснует невозможность проведения ПЦР-теста.

Правила для людей из "красных" стран

Заполнить форму Cyprus Flight Pass.

Сдать ПЦР-тест не позднее, чем за 72 часа до вылета.

Сдать ПЦР-тест по прибытии на Кипр.

Некоторые люди также смогут пройти тестирование только на территории Кипра. Речь идет о гражданах страны, легальных резидентах Республики и людях, прибытие которых регламентирует Венская конвенция;

Правила для людей из "серых" стран

Заполнить форму Cyprus Flight Pass.

Сдать ПЦР-тест не позднее, чем за 72 часа до вылета.

Провести на карантине 14 дней или сдать ПЦР-тест на десятый день самоизоляции.

Выезд из стран серой зоны разрешили лишь:

гражданам Кипра и их родственникам;

людям, которые легально проживают в стране;

гражданам ЕС и Европейской экономической зоны;

людям, которые имеют право въехать на Кипр в соответствии с Венской конвенцией;

жителям третьих стран, которые получат специальное разрешение от властей Кипра.

Является ли вакцинация обязательной для путешествия на Кипр

Сейчас прививки не являются обязательным условием для путешествия.

Прохождение вакцинации не является обязательным условием для путешествия, однако сертификат о прививке будет принят в качестве дополнительного фасилитатора для путешествий,

– говорится в сообщении.

Эти условия действуют для стран ЕС, стран Европейского экономического пространства, Армении, Бахрейна, Беларуси, Канады, Египта, Грузии, Израиля, Иордании, Кувейта, Ливана, Катара, России, Саудовской Аравии, Сербии, Швейцарии, Украины, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании и США.