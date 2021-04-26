Новый шаг поможет возродить туристический сектор, который понес потери в связи с пандемией. Об этом заявил министр туризма Саввас Пердиос.

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Мы сообщим наших партнеров в примерно 65 странах, что с 10 мая въезд будет облегчен для вакцинированных путешественников, без требования негативных тестов или карантина, – сказал Пердиос.

Он сообщил, что в список стран внесены: Армения, Бахрейн, Канада, Египет, Кувейт, Ливан, Объединенные Арабские Эмираты, США и Швейцария.

Отмечается, что член Европейского Союза на Кипре будет принимать туристов, которые закончили прививки, независимо от того, когда они получили вторую дозу.

Прибывшие также должны соблюдать такие медицинские протоколы, как обязательное ношение масок и социальное дистанцирование.

По данным Worldometer, по состоянию на 26 апреля 2021 года на Кипре обнаружено 62 349 случаев заражения коронавирусом, из них 298 летальных.

Напомним, ранее Кипр ввел новый локдаун на две недели между 26 апреля и 9 мая. Новые ограничения распространяются не только на граждан острова, но и туристов, которые в это время будут находиться на острове.