В пандемию совершить путешествие в эту страну трудно, однако сейчас власти Кипра заявили, что будут впускать вакцинированных иностранных путешественников. В частности, получивших прививки китайской вакциной CoronaVac.
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Пассажиры следующих категорий, независимо от их национальности, смогут путешествовать на Кипр без ограничений:
- Вакцинированные лица, имеющие действительное свидетельство о прививке от других государственных органов;
- Лица, которые выздоровели от COVID-19, и дата их поездки не превышает 180 дней с момента первого положительного результата. Также они должны иметь сертификат ЕС Digital COVID Recovery.
Отмечается, что сертификат о прививках считается приемлемым, если введенная вакцина является одной из утвержденных Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), или вакциной Sputnik (Gam-COVID-Vac) или Sinopharm (BBIBP COVID-19). И в том случае, если прошли необходимые сроки между введением окончательной дозы и датой путешествия.
Сроки вакцинации
- Вакцина Janssen / Johnson & Johnson – должно пройти четырнадцать дней между введением необходимой дозы вакцины (1-доза вакцины) и датой путешествия;
- Вакцина AstraZeneca – после завершения необходимых доз вакцины;
- Вакцина Pfizer-BioNTech – после завершения необходимых доз вакцины;
- Moderna Vaccine – после завершения необходимых доз вакцины;
- Вакцина Sputnik – после завершения необходимых доз вакцины;
- Вакцина Sinopharm – после завершения необходимых доз вакцины;
- Вакцина Sinovac (CoronaVac) – после завершения необходимых доз вакцины.
Условия въезда на Кипр
10 мая страна вышла из локдауна и ввела "COVID-паспорта безопасности". Специальные правила разработали для людей, прибывающих из "зеленых, оранжевых, красных и серых" стран.
Проще всего попасть туристам из "зеленых" стран, но Украина сейчас в "красном" списке. Поэтому для въезда необходимо:
- заполнить форму Cyprus Flight Pass
- сдать ПЦР-тест не позднее, чем за 72 часа до вылета
- сдать ПЦР-тест по прибытии на Кипр