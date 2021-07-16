Нині український COVID-сертифікат погодилися визнати 4 країни:
Угорщина, Греція, Молдова і Туреччина. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.
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Він нагадав, що українські COVID-сертифікати з вакцинації почали видавати з 1 липня.
Ми ведемо системну роботу в напрямі системного визнання українських COVID-сертифікатів за кордоном, аби українці могли вільно подорожувати світом, – сказав Шмигаль.
За його словами, мета найближчого часу – розширити географію дії сертифікатів. Цим активно й займається Міністерство закордонних справ.
Що таке COVID-сертифікат?
Цей документ підтверджує вакцинацію проти коронавірусної хвороби. У ньому є інформація про перенесене захворювання або негативний ПЛР-тест, що підтверджується цифровим підписом.
У міжнародному сертифікаті буде вказано ім'я, прізвище, дата народження, назва країни, яка видала документ, унікальний номер, повна інформація про вакцинацію та захворювання. Натомість в українській версії тільки ім'я, фото і унікальний номер.
Визнання COVID-сертифікатів у ЄС: що відомо Від 1 липня у Європейському Союзі запровадили цифрові COVID-сертифікати. 2 липня Уряд України ухвалив постанову щодо впровадження COVID-сертифікатів – як вони працюють. Україна і Євросоюз уже досягли згоди щодо взаємного визнання сертифікатів. Водночас у МОЗ заявили, що документи матимуть обмежений термін придатності. Дізнатися інформацію про те, у які ще країни українські туристи можуть потрапити без перешкод, можна на сайті консульської служби МЗС.