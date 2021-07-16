Що таке COVID-сертифікат?

Цей документ підтверджує вакцинацію проти коронавірусної хвороби. У ньому є інформація про перенесене захворювання або негативний ПЛР-тест, що підтверджується цифровим підписом.

У міжнародному сертифікаті буде вказано ім'я, прізвище, дата народження, назва країни, яка видала документ, унікальний номер, повна інформація про вакцинацію та захворювання. Натомість в українській версії тільки ім'я, фото і унікальний номер.