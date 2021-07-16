Сейчас украинский COVID-сертификат согласились признать 4 страны: Венгрия, Греция, Молдова и Турция. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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Он напомнил, что украинские COVID-сертификаты по вакцинации начали выдавать с 1 июля.

Мы ведем системную работу в направлении системного признание украинских COVID сертификатов за рубежом, чтобы украинцы могли свободно путешествовать по миру, – сказал Шмыгаль.

По его словам, цель ближайшего времени – расширить географию действия сертификатов. Этим активно и занимается Министерство иностранных дел.

Что такое COVID-сертификат? Этот документ подтверждает вакцинацию против коронавирусной болезни. В нем есть информация о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест, который подтверждается цифровой подписью. В международном сертификате будет указано имя, фамилия, дата рождения, название страны, выдавшей документ, уникальный номер, полная информация о вакцинации и заболевания. В украинской версии же только имя, фото и уникальный номер.

Признание COVID сертификатов в ЕС: что известно