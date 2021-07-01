Это означает, что граждане и жители Евросоюза теперь смогут свободно перемещаться по территории ЕС без задержек на границе – без очередей, тестирование, заполнение бумаг и карантина. 21 государство-член, а также Норвегия, Исландия и Лихтенштейн уже начали выдавать сертификаты раньше, а еще пять стран ЕС начинают сегодня.

Читайте также Автотуризм – тренд лета 2021: какую машину выбрать для странствий по Украине

Европейский цифровой сертификат COVID является символом открытой и безопасной Европы, что осторожно открывается, ставя защиту здоровья наших граждан на первое место, – отметила Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Сертификат имеет вид QR-кода, который во время сканирования выдает информацию о личности. Также можно получить бумажный вариант.

Он бесплатный и его выдачей в каждой стране ЕС занимается местная власть. Документ действителен на всей территории Союза и действует в течение 12 месяцев.

Будут доступны три вида коронавирусных документов: о вакцинации, выздоровление от болезни или отрицательный тест на COVID-19.

Как известно, более 200 миллионов QR-кодов уже электронно-сгенерировано.

Отметим, ранее, 1 июня, семь стран Европейского Союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации: Болгария, Дания, Германия, Греция, Польша, Хорватия и Чехия.

Украинские паспорта вакцинации против коронавируса согласились признать 3 страны.