Це означає, що громадяни та мешканці Євросоюзу тепер зможуть вільно переміщатися територією ЄС без затримок на кордоні – без черг, тестування, заповнення паперів і карантину. 21 держава-член, а також Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн вже почали видавати сертифікати раніше, а ще п'ять країн ЄС починають сьогодні.

Читайте також Автотуризм – тренд літа 2021: яку машину обрати для мандрів Україною

Європейський цифровий сертифікат COVID є символом відкритої та безпечної Європи, яка обережно відкривається, ставлячи захист здоров'я наших громадян на перше місце, – зазначила Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Сертифікат має вигляд QR-коду, який під час сканування видає інформацію про особу. Також можна отримати паперовий варіант.

Він безкоштовний і його видачею в кожній країні ЄС займається місцева влада. Документ дійсний на всій території Союзу і діє впродовж 12 місяців.

Будуть доступні три види коронавірусних документів: про вакцинацію, одужання від хвороби або ж негативний тест на COVID-19.