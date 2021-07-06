Это объяснили тем, что вирус будет активным еще как минимум полтора года. Поэтому чтобы создать коллективный иммунитет, нужно учитывать сколько было прививок и когда.

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Что именно сказали в Минздраве о сертификатах

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин добавил, что мир вряд ли распрощается с COVID до конца 2022 года. Поэтому "срок действия" сертификатов сейчас является конечным.

У каждого документа он есть. Если говорить о вакцине, сейчас речь идет о том, что это год. Если мы говорим о факте выздоровления человека от COVID-19 – это полгода, ПЦР-тест – это 72 часа,

– пояснил Игорь Кузин.

Он также отметил, что противоэпидемические меры актуальны и против других инфекционных болезней.

Обратите внимание! В Европейском союзе уже ввели COVID-сертификаты. Их "срок годности" также истекает через 12 месяцев после полного курса вакцинации.