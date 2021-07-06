Це пояснили тим, що вірус буде активним ще щонайменше півтора року. Тому аби створити колективний імунітет, треба враховувати скільки було щеплень та коли.

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Що саме сказали у МОЗ про сертифікати

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін додав, що навряд чи світ розпрощається з COVID до кінця 2022 року. Тому "термін дії" сертифікатів наразі є кінцевим.

У кожного документа він є. Якщо говорити про вакцину, зараз мова йде про те, що це рік. Якщо ми говоримо про факт одужання людини від COVID-19 – це пів року, ПЛР-тест – це 72 години,

– пояснив лікар.

Він також зазначив, що протиепідемічні міри актуальні й проти інших інфекційних хвороб.

Зверніть увагу! У Європейському союзі вже запровадили COVID-сертифікати. Їхній "термін придатності" також спливає через 12 місяців після повного курсу вакцинації.