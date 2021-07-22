Многие государства готовы принимать путешественников с сертификатом вакцинации, а некоторые – с отрицательными ПЦР-тестами или справкой о перенесенной болезни. Впрочем, если планировать отпуск на август, лучше выбирать из открытых направлений, потому что, вероятно, они и в дальнейшем будут доступными.

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Куда украинские туристы могут улететь в 2021

Турция

Еще в мае страна решила завершить локдаун и отменила требование ПЦР-тестов для украинских авиапассажиров. Однако с 1 июня Турция вернула требование ПЦР-тестов для украинских туристов.

Для въезда в страну нужно:

за 72 часа до прибытия, необходимо заполнять электронную анкету на сайте Министерства здравоохранения Турции (ее напечатать или сохранить на смартфон для предъявления представителю авиакомпании перед посадкой на рейс. Пассажиры без заполненной формы не будут допущены на авиарейс, потому что на ее основе автоматически будет генерироваться HES-код);

отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в Турцию;

также туристы могут предоставить результаты экспресс-тестов на антиген, однако с момента взятия образца до пересечения границы должно пройти не более 48 часов;

результаты тестирования могут не оказывать те, кто прошел полный курс вакцинации (с момента получения последней дозы должно пройти не менее 14 дней), и те, кто могут предоставить справку о том, что в последние полгода переболели коронавирусом.

Турция считается одним из самых популярных направлений для путешествий, но сейчас власти страны могут закрыть границы для туристов. Такое решение связано с ухудшением ситуации с коронавирусом из-за штамма "Дельта".

Египет

До недавнего времени страна отказывалась снимать много карантинных ограничений, но все же некоторые ослабила. Например, открыла аттракции для туристов: дискотеки, ночные клубы и парки развлечений.

Условия въезда:

пассажиры, которые были в странах, пораженных мутантными штаммами вируса, должны пройти быстрый ПЦР-тест по прибытии в Египет;

пассажирам, прибывающим в Египет из стран, не подвергшихся мутациям, нужно предъявить немодифицированный сертификат прививок с QR-кодом, выданным утвержденной лабораторией;

сертификаты должны выдаваться утвержденными лабораториями в странах их происхождения и не должны каким-либо образом меняться. Действительны сертификаты также должны иметь QR-код для проверки;

каждый путешественник, не имеющий сертификата о прививках, должен предъявить негативный ПЦР-тест по прибытии.

Хорватия

Правительство Хорватии приняло во внимание обновление рекомендательного списка Совета ЕС и разрешило въезд украинцам.

При въезде туристы должны предоставить 1 из 3 документов:

отрицательный результат ПЦР-теста, сделан не позднее 72 часов, или быстрый тест на антиген, сделан не позднее 48 часов до момента пересечения границы;

сертификат о вакцинации от COVID-19 (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, SinoPharm, Johnson & Johnson) не позднее 14 дней с момента въезда в Хорватию;

медицинскую справку о переносе болезни, как минимум 11 дней назад.

Нидерланды

С сегодняшнего дня, 22 июля, для украинских туристов открылись Нидерланды.

Согласно информации консульской службы МИД Украины, въезд украинцев – владельцев биометрических паспортов в Королевство Нидерланды возможен для всех целей путешествий без ограничений и без сертификатов вакцинации.

Условия въезда

С 1 июля 2021 Нидерланды признают сертификат о прививке от COVID-19, в качестве замены сертификата о тестировании. Если у путешественника нет сертификата о прививках, отрицательный тест или сертификат на восстановление является обязательным.

Для посещения Королевства без карантина необходимо предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса.

Для невакцинированных лиц применяется общий режим запрета на въезд в Нидерланды кроме лиц, имеющих вид на жительство или долгосрочную национальную визу типа "D".