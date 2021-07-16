Для пересечения границы с Хорватией следует предоставить эпидемиологические документы. Если же их путешественник не имеет, то придется согласиться пройти 10-дневную самоизоляцию.

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Какие документы нужно иметь, чтобы попасть в Хорватию

При въезде должны предоставить 1 из 3 документов:

Отрицательный результат ПЦР-теста, что сделан не позднее 72 часов, или быстрый тест на антиген - RAT на SARS-CoV-2, который сделан не позднее 48 часов до момента пересечения хорватской границы;

сертификат о вакцинации от Covid-19 (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, SinoPharm, Johnson & Johnson) не позднее 14 дней с момента въезда в Хорватию и не является старей 210 дней;

медицинскую справку о том, что человек выздоровил от COVID-19 не менее 11 дней назад.

Дети до 12 лет освобождаются от тестирования, если путешествуют с родителями / опекунами, которые имеют отрицательный результат ПЦР-тест, быстрый тест на антиген или подтверждения врача, лицо болела Covid-19.

Обратите внимание! Поскольку в Украине распространяется новый штамм коронавируса, при въезде надо будет обязательно показать отрицательный тест. Также придется отбыть 14-дневную самоизоляцию, которую можно сократить при условии повторного тестирования в Хорватии на 7 день пребывания в стране.