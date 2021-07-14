Travel24 при поддержке SKODA KAROQ подготовил подборку украинских замков, вот-вот окончательно исчезнут. Успейте насладиться красотой и бывшей величием этих сооружений.

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Невицкий замок

Невицкий замок – полуразрушенный замок возле села Каменица в Закарпатской области. Он является памятником архитектуры национального значения, но находится в аварийном состоянии. Представители около 30 стран занимаются сохранением остатков крепости. К сожалению, только одна из четырех башен – донджон уцелела до наших дней.

Важно! Во время посещения внимательно смотрите под ноги, не подвергайте себя опасности в попытках покорить полуразрушенные элементы конструкции.

Бучацкий замок

Бучацкий замок – памятник архитектуры всеукраинского значения, расположена в городе Бучач Тернопольской области. В нем тоже сохранились только фрагменты стен. К настоящему времени сохранились контуры стен, южная оборонительная стена и восточная бастея. У ее подножия есть вход в подземелье, которым можно пройти до 15 метров, а дальше он засыпан. Согласно легендам, ходы были очень широкими, которыми могла проехать даже карета.



Руины замка с высоты птичьего полета / Фото "Терен"

Червоногородский замок ⠀

Вблизи замка нет никакого поселения. Ранее в долине между Нагорян и почечной был город Червоногород, к которому и принадлежали укрепления на замковой горе. Оно получило название от бордового цвета земли – ее окраски является красный песчаник.

До 1939 года в замке жила княгиня Любомирская. Особую привлекательность развалинам замка добавляют подземные ходы. В 20 веке усадьба пришла в плачевное состояние, поскольку большую часть сооружений при советской власти разобрали на стройматериалы. До недавнего времени сохранились только две башни, одна из которых на половину обвалилась.

Замок Терещенков в Денишах

Село Денишина берегу реки Тетерев расположен в 20 километрах от Житомира. Здесь было построено усадьбу промышленника-сахарозаводчика Михаила Терещенко. Учитывая ее масштабность, сооружение называли замком. Усадьба окутана множеством тайн и легенд, а причиной этого является несметные богатства Терещенко.

Сохранились только фрагменты стен дворца – на них можно разглядеть лепнину украшений и роскоши. А трехъярусная башня, возвышающаяся над руинами дворца, подчеркивает былое величие. Неподалеку от замка остался небольшой фонтанчик, украшавший двор замка.

Сидоровский замок – корабль

Замок расположен на плато над рекой Суходол, будто стремится подняться в небо. Издалека его руины напоминают корабль. "Носовая" часть крепости служила для наблюдения за местностью. Если нападал враг, реку перекрывали плотинами, то крепость-корабль оказывалась бы на острове, среди болот и озер.

Лучше сохранилась дозорная башня и южная полукруглая 2-ярусная бастея с въездной аркой и контрфорсами.

Чем добраться?

Удобнее всего добираться собственным авто. К некоторым замкам дороги исчезли вместе со зданиями или пришли в упадок, как бывшие мощные крепости. Поэтому следует выбирать такое, что сможет преодолеть определенные участки, которые не в лучшем состоянии. Идеальным вариантом будет SKODA KAROQ. Эта модель довольно экономна в расходе топлива - от 4,50 литров на 100 километров. Также авто позволит компактно сложить вещи каждого из пассажиров, потому что багажное отделение считается лучшим в своем классе (521 л и 1630 со сложенными сиденьями).