С 1 июня для посещения Албании не нужен ПЦР-тест, тест на антитела, паспорт вакцинации или любой другой документ, касающийся коронавируса. Требование 14-дневного карантина после въезда – тоже отменено.

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