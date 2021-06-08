С 1 июня для посещения Албании не нужен ПЦР-тест, тест на антитела, паспорт вакцинации или любой другой документ, касающийся коронавируса. Требование 14-дневного карантина после въезда – тоже отменено.
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Однако иностранных туристов призвали соблюдать дистанцию в аэропорту не менее 1,5 метров друг от друга, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Отмена ограничений, вероятно, связано с резким падением показателей заражения и смертности от COVID-19. В течение последнего месяца по всей стране остаются активными менее 300 случаев, хотя смертей не регистрируется уже несколько дней подряд.
В то же время примерно треть населения страны получила по крайней мере одну дозу вакцины.