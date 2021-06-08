З 1 червня для відвідування Албанії не потрібен ПЛР-тест, тест на антитіла, паспорт вакцинації або будь-який інший документ, що стосується коронавірусу. Вимога 14-денного карантину після в'їзду – теж скасована.
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Однак іноземних туристів закликали дотримуватися дистанції в аеропорту не менше 1,5 метрів один від одного, щоб запобігти поширенню коронавірусу.
Скасування обмежень, ймовірно, пов'язані з різким падінням показників зараження та смертності від COVID-19. Впродовж останнього місяця по всій країні залишаються активними менш як 300 випадків, хоча смертей не реєструється вже декілька днів поспіль.
Водночас приблизно третина населення країни отримала принаймні одну дозу вакцини.