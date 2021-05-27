Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" представила розклад рейсів до Албанії. Польоти здійснюватимуться з 4 червня до 1 жовтня 2021 року.

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Полетіти в Албанію можна буде щовівторка і п'ятниці за наступним розкладом:

Київ (KBP) – Тирана (TIA): виліт 13:10 – приліт 14:25

Тирана (TIA) – Київ (KBP): виліт 15:25 – приліт 18:45

Зазначається, що зараз українським туристам дозволяється вільний в'їзд на територію Албанії навіть без проходження ПЛР-тесту на коронавірус.

Нагадаємо, раніше МАУ заявила, що запускає перші прямі регулярні рейси з Києва до Рас-ель-Хайма (ОАЕ). Польоти розпочнуться з 25 червня 2021 року.

Крім того, нещодавно Державна авіаційна служба України дозволила авіакомпанії Bees Airline виконувати чартерні рейси з Києва до Фінляндії.