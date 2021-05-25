Адже Державна авіаційна служба України дозволила авіакомпанії Bees Airline виконувати чартерні рейси з Києва до Фінляндії. Відповідний наказ розміщений на сайті Державіаслужби.

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Лоукостер літатиме до 4 міст країни – Куопіо, Оулу, Турку і Тампере.

Зазначається, що за кожним напрямком авіаперевізник здійснюватиме 1 рейс на тиждень.

Термін дії прав на польоти з Києва – з 1 червня до 30 жовтня 2021 року.

Що відомо про Bees Airline?

Авіакомпанія була зареєстрована наприкінці 2019 року. Згідно з відкритими даними, власником є український підприємець Сергій Смирний. На сьогодні з авіаперевізником працюють туроператори TPG та TEZ TOUR.

Рейси виконуються з аеропорту "Київ", який є аеропортом базування Bees Airline. На початку авіапарк матиме два повітряних середньомагістральних судна типу Boeing 737-800 NG на 189 місць та вже незабаром флот поповниться ще двома літаками цього типу. У 2022 році флот налічуватиме вже шість літаків.

Нагадаємо, раніше Державіаслужба надала Bees Airline права на виконання регулярних рейсів з Херсона до Тбілісі й чартерів до Анталії.