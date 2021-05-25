Ведь Государственная авиационная служба Украины разрешила авиакомпании Bees Airline выполнять чартерные рейсы из Киева в Финляндии. Соответствующий приказ размещен на сайте Госавиаслужбы.

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Лоукостер будет летать в 4 города страны – Куопио, Оулу, Турку и Тампере.

Отмечается, что по каждому направлению авиаперевозчик будет осуществлять 1 рейс в неделю.

Срок действия прав на полеты из Киева – с 1 июня по 30 октября 2021 года.

Что известно о Bees Airline?

Авиакомпания была зарегистрирована в конце 2019 года. Согласно открытым данным, владельцем является украинский предприниматель Сергей Смирный. На сегодня с авиаперевозчиком работают туроператоры TPG и TEZ TOUR.

Рейсы выполняются из аэропорта "Киев", который является аэропортом базирования Bees Airline. В начале авиапарк будет иметь два воздушных среднемагистральных судна типа Boeing 737-800 NG на 189 мест и уже вскоре флот пополнится еще двумя самолетами этого типа. В 2022 году флот будет насчитывать уже шесть самолетов.

Напомним, ранее Госавиаслужба предоставила Bees Airline права на выполнение регулярных рейсов из Херсона в Тбилиси и чартеров в Анталию.

Также лоукостер обновил салон и перекрасил один из своих самолетов Boeing 737-800. Туристам показали, как выглядит салон самолета теперь.