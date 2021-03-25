Недавно в Украине появилась еще одна авиакомпания – Bees Airline. Лоукостер обновил салон и перекрасил один из своих самолетов Boeing 737-800.

Авиаперевозчик убрал кресла, которые ранее использовала МАУ – бывший эксплуатант авиалайнера, и заменил их на новые тоньше. Теперь в салоне максимально возможное число сидений – 189.

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Чтобы проще и быстрее убирать салоны – кресла покрыты кожзаменителем. Также это позволяет не использовать одноразовые подголовники.



Новые кресла в Boeing 737-800 Bees Airline / Фото: Денис Кузьменко​

Первые два самолета Bees Airline выпущены в 2010 году и имеют простой салон с обычными багажными полками и стандартной подсветкой. Современные Boeing 737-800 оснащены интерьером Sky Interior с разноцветным светодиодной подсветкой и увеличенным полочками для ручной клади.