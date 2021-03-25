Туристам показали, как выглядит салон самолета нового лоукостера Bees Airline: фото
Недавно в Украине появилась еще одна авиакомпания – Bees Airline. Лоукостер обновил салон и перекрасил один из своих самолетов Boeing 737-800.
Источник:avianews.com
Авиаперевозчик убрал кресла, которые ранее использовала МАУ – бывший эксплуатант авиалайнера, и заменил их на новые тоньше. Теперь в салоне максимально возможное число сидений – 189.
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Чтобы проще и быстрее убирать салоны – кресла покрыты кожзаменителем. Также это позволяет не использовать одноразовые подголовники.
Новые кресла в Boeing 737-800 Bees Airline / Фото: Денис Кузьменко
Первые два самолета Bees Airline выпущены в 2010 году и имеют простой салон с обычными багажными полками и стандартной подсветкой. Современные Boeing 737-800 оснащены интерьером Sky Interior с разноцветным светодиодной подсветкой и увеличенным полочками для ручной клади.
Новые полки в Boeing 737-800 Bees Airline / Фото: Денис Кузьменко
Что известно о Bees Airline?
Авиакомпания была зарегистрирована в конце 2019 года. Согласно открытым данным, владельцем является украинский предприниматель Сергей Смирный. На сегодня с авиаперевозчиком работают туроператоры TPG и TEZ TOUR.
Рейсы выполняются из аэропорта "Киев", который является аэропортом базирования Bees Airline. В начале авиапарк будет иметь два воздушных среднемагистральных судна типа Boeing 737-800 NG на 189 мест и уже вскоре флот пополнится еще двумя самолетами этого типа. В 2022 году флот будет насчитывать уже шесть самолетов.
Ценовая политика – примерно 1000 – 1500 гривен за один билет.
Отметим, ранее Госавиаслужба Украины разрешила лоукосту Bees Airline начать полеты по 16 чартерным и 13 регулярным маршрутам. Рейсы осуществляются с 22 марта.
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