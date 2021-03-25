Нещодавно в Україні з'явилася ще одна авіакомпанія – Bees Airline. Лоукостер оновив салон і перефарбував один зі своїх літаків Boeing 737-800.

Авіаперевізник прибрав крісла, які раніше використовувала МАУ – колишній експлуатант авіалайнера, і замінив їх на нові тонкіші. Тепер в салоні максимально можливе число сидінь – 189.

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Щоб простіше та швидше прибирати салони – крісла покриті шкірзамінником. Також це дозволяє не використовувати одноразові підголівники.



Нові крісла в Boeing 737-800 Bees Airline / Фото: Денис Кузьменко