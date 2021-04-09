Это первые направления, по которым авиаперевозчик сможет летать из Херсона. Однако предоставление прав на эксплуатацию воздушных линий не означает, что Bees Airline будет выполнять полеты на всех этих линиях.

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Итак, Bees получила право на регулярное направление в Грузию, а также на чартерное в Турцию:

Херсон – Тбилиси – Херсон

Рейсы будут осуществляться дважды в неделю с 1 июня 2021 года на неограниченный срок. При необходимости частота полетов может быть увеличена по запросу авиакомпании, поскольку между Грузией и Украиной действует режим открытого неба.

Херсон – Анталия – Херсон

Не менее одного рейса в неделю или не менее трех в месяц. По частоте полетов авиакомпанию не ограничивают, пока действуют права – до 30 октября 2021 года.

Полученные назначения в наших планах. Мы оцениваем их, и скоро примем решение, когда будем стартовать, – прокомментировал гендиректор и совладелец Bees Airline Евгений Хайнацкий.

Что известно о Bees Airline?

Авиакомпания была зарегистрирована в конце 2019 года. Согласно открытым данным, владельцем является украинский предприниматель Сергей Смирный. На сегодня с авиаперевозчиком работают туроператоры TPG и TEZ TOUR.

Рейсы выполняются из аэропорта "Киев", который является аэропортом базирования Bees Airline. В начале авиапарк будет иметь два воздушных среднемагистральных судна типа Boeing 737-800 NG на 189 мест и уже вскоре флот пополнится еще двумя самолетами этого типа. В 2022 году флот будет насчитывать уже шесть самолетов.

Отметим, ранее Bees Airline начал продажу билетов на первые четыре регулярных маршрута. Из Киева в Тбилиси, Батуми и Ереван, а из Одессы только в Ереван.

Также лоукостер обновил салон и перекрасил один из своих самолетов Boeing 737-800. Туристам показали, как выглядит салон самолета теперь.