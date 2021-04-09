Рейсы будут осуществляться с 2 июня 2021 года дважды в неделю. Каждый полет будет выполняться по местному времени.

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Из Киева в Пула можно улететь по средам и субботам по следующему расписанию:

Киев (KBP) – Пула (PUY): вылет 6:30 – прилет 8:00

Пула (PUY) – Киев (KBP): вылет 09:00 – прилет 12:25

Рейсы по направлению Киев – Сплит – Киев будут выполняться по следующему расписанию:

четверг:

Киев (KBP) – Сплит (SPU): вылет 15:30 – прилет 16:45

Сплит (SPU) – Киев (KBP): вылет 17:45 – прилет 21:05

воскресенье:

Киев (KBP) – Сплит (SPU): вылет 5:15 – прилет 6:30

Сплит (SPU) – Киев (KBP): вылет 7:25 – прилет 10:45

Авиакомпания напомнила, что с 1 апреля въезд на территорию Хорватии разрешен гражданам Украины с туристической целью при наличии оплаты за проживание и отрицательного ПЦР-теста или экспресс теста, сделанного за 48 часов до вылета, или документа, подтверждающего вакцинацию.

Отметим, ранее МАУ заявила, что перезапустит более десяти регулярных международных маршрутов в летнем расписании 2021 года.

Кроме того, 22 мая авиаперевозчик осуществит специальный рейс из аэропорта Одесса и обратно. На высоте 10 000 метров можно будет продегустировать вина и одесскую кухню.