Авиакомпания МАУ перезапустит более десяти регулярных международных маршрутов в летнем расписании 2021 года.

Компания продолжит выполнять внутренние рейсы совместно с авиакомпанией-партнером по направлениям Харьков, Львов, Днепр, Запорожье и Ивано-Франковск, а также собственные регулярные рейсы в Одессу и в Херсон начиная с июня 2021.

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Международные рейсы МАУ продолжит осуществлять из Киева в следующие города:

Амстердам,

Ереван,

Дубай,

Лондон,

Вильнюс,

Париж,

Каир,

Мюнхен,

Берлин,

Женева,

Тбилиси,

Баку,

Тель-Авив,

Прага,

Стамбул,

Милан.

Из Одессы будут летать в Тель-Авив и Стамбул.

Также МАУ планирует возобновить рейсы из Киева в:

Ниццу,

Анкару,

Рим,

Варшаву,

Афины,

Кишнив,

Барселону,

Ларнаку,

Ташкент,

Батуми.

Кроме этого, на самых популярных маршрутах МАУ увеличит количество частот, в частности: Киев – Лондон – 10 частот в неделю Киев – Стамбул – 21 частота в неделю дополнительно выполняются рейсы между Одессой и Стамбулом; Киев – Тель-Авив – 14 частот в неделю.

Во время летней навигации также планируют выполнять рейсы по маршруту Киев – Джидда. Старт рейсов из Киева в Торонто и из Киева в Нью-Йорк компания перенесла на третий квартал 2021 года.