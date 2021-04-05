МАУ объявили о восстановлении и запуске рейсов: куда будут летать
Авиакомпания МАУ перезапустит более десяти регулярных международных маршрутов в летнем расписании 2021 года.
Источник:Пресс-служба МАУ
Компания продолжит выполнять внутренние рейсы совместно с авиакомпанией-партнером по направлениям Харьков, Львов, Днепр, Запорожье и Ивано-Франковск, а также собственные регулярные рейсы в Одессу и в Херсон начиная с июня 2021.
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Международные рейсы МАУ продолжит осуществлять из Киева в следующие города:
- Амстердам,
- Ереван,
- Дубай,
- Лондон,
- Вильнюс,
- Париж,
- Каир,
- Мюнхен,
- Берлин,
- Женева,
- Тбилиси,
- Баку,
- Тель-Авив,
- Прага,
- Стамбул,
- Милан.
Из Одессы будут летать в Тель-Авив и Стамбул.
Также МАУ планирует возобновить рейсы из Киева в:
- Ниццу,
- Анкару,
- Рим,
- Варшаву,
- Афины,
- Кишнив,
- Барселону,
- Ларнаку,
- Ташкент,
- Батуми.
Кроме этого, на самых популярных маршрутах МАУ увеличит количество частот, в частности: Киев – Лондон – 10 частот в неделю Киев – Стамбул – 21 частота в неделю дополнительно выполняются рейсы между Одессой и Стамбулом; Киев – Тель-Авив – 14 частот в неделю.
Во время летней навигации также планируют выполнять рейсы по маршруту Киев – Джидда. Старт рейсов из Киева в Торонто и из Киева в Нью-Йорк компания перенесла на третий квартал 2021 года.
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