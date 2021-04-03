Авиакомпания Qatar Airways представила летнее расписание и объявила о планах расширения сети маршрутов к более 140 направлений. В летнего сезон 2021 авиакомпания планирует выполнять более 1 200 еженедельных рейсов.

Компания продолжает оставаться крупнейшей в мире по объемам совершенных кресло-километров и количества рейсов на международных маршрутах.

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В разгар пандемии авиакомпания ни на один день не прекращала полеты даже прилагая максимум усилий для того, чтобы утвердить позиции мирового лидера в области безопасности, инноваций и качества обслуживания.

В пиковый период летний сезон планируют выполнять более 1 200 еженедельных рейсов по более 140 направлениям:

За 23 направлениям в Африке,

14 в Северной и Южной Америке,

43 в Азиатско-Тихоокеанском регионе,

43 в Европе,

19 на Ближнем Востоке.

Полеты в многим направлениям выполняются ежедневно, а по наиболее востребованным - по несколько раз в день.

Запланирована маршрутная сеть Qatar Airways в пиковый период летнего сезона ИATA 2021 при условии согласования компетентными органами-регуляторами стран:

Aфрике

Абуджа (ABV), Аккра (ACC), Аддис-Абеба (ADD), Александрия (HBE), Алжир (ALG), Каир (CAI), Кейптаун (CPT), Касабланка (CMN), Дар-эс-Салам (DAR) , Джибути (JIB), Дурбан (DUR), Энтеббе (EBB), Йоханнесбург (JNB), Кигали (KGL), Килиманджаро (JRO), Лагос (LOS), Луанда (LAD), Мапуту (MPM), Могадишо (MGQ) , Найроби (NBO), Сейшельские острова (SEZ), Тунис (TUN), Занзибар (ZNZ)

Северная и Южная Америка

Атланта (ATL), Бостон (BOS), Чикаго (ORD), Даллас (DFW), Хьюстон (IAH), Лос-Анджелес (LAX), Майами (MIA), Монреаль (YUL), Нью-Йорк (JFK) , Филадельфия (PHL), Сан-Франциско (SFO), Сан-Паулу (GRU), Сиэтл (SEA), Вашингтон (IAD)

Азиатско-Тихоокеанский регион

Аделаида (ADL), Ахмедабад (AMD), Амритсар (ATQ), Окленд (AKL), Бали (DPS), Бангалор (BLR), Бангкок (BKK), Брисбен (BNE), Каликут (CCJ), Себу (CEB), Ченнаи (MAA), Кларк (CRK), Коломбо (CMB), Дакка (DAC), Гоа (GOI), Гуанчжоу (CAN), Ханчжоу (HGH), Ханой (HAN), Хошимин (SGN), Гонконг (HKG), Хайдарабад (HYD), Исламабад (ISB), Джакарта (CGK), Карачи (KHI), Катманду (KTM), Кочи (COK), Калькутта (CCU), Куала-Лумпур (KUL), Лахор (LHE), Мале (MLE ), Манила (MNL), Мельбурн (MEL), Мумбаи (BOM), Нью-Дели (DEL), Перт (PER), Пешавар (PEW), Пхукет (HKT), Сеул (ICN), Сингапур (SIN), Сиалкот (SKT), Сидней (SYD), Токио Нарита (NRT), Тривандрам (TRV)

Европа

Адана (ADA), Амстердам (AMS), Анталия (AYT), Анкара (ESB), Афины (ATH), Баку (GYD), Барселона (BCN), Белград (BEG), Берлин (BER), Центр (BJV), Брюссель (BRU), Бухарест (OTP), Будапешт (BUD), Копенгаген (CPH), Дублин (DUB), Эдинбург (EDI), Франкфурт (FRA), Хельсинки (HEL), Стамбул (IST), Стамбул Сабиха (SAW) , Измир (ADB), Киев (KBP), Ларнака (LCA), Лондон (LHR), Лондонский Гатвик (LGW), Мадрид (MAD), Манчестер (MAN), Милан (MXP), Москва (DME), Мюнхен (MUC ), Миконос (JMK), Осло (OSL), Париж (CDG), Прага (PRG), Рим (FCO), София (SOF), Стокгольм (ARN), Тбилиси (TBS), Вена (VIE), Варшава (WAW ), Ереван (EVN), Загреб (ZAG), Цюрих (ZRH)

Ближний Восток

Абу-Даби (AUH), Амман (AMM), Багдад (BGW), Басра (BSR), Бейрут (BEY), Даммам (DMM), Дубай (DXB), Эрбиль (EBL), Исфахан (IFN), Джидда (JED ), Кувейт (KWI), Мешхед (MHD), Мускат (MCT), Наджаф (NJF), Эр-Рияд (RUH), Салала (SLL), Шираз (SYZ), Сулеймания (ISU), Тегеран (IKA)