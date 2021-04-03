Японская авиакомпания Nippon Airways предложила пассажирам пообедать на борту, но никуда не лететь. Подадут еду на борту припаркованного лайнера, который компания представила как "крылатый ресторан"

Стоить это 390 фунтов стерлингов в первом классе – почти 15 тысяч гривен. Обед в бизнес-классе 194 фунта – это около 7 тысяч гривен.

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Гостей заранее попросили выбрать блюда из японского или международного меню. В день открытия заведение посетило 60 пассажиров – все они отметили качество и вкус пищи и остались довольны услугой.

В апреле авиакомпания планирует 22 сеансы обеда и ужина, каждый из которых будет длиться около трех часов. Развлечений нет, но клиенты получают наборы удобств, а также могут пользоваться лаунжем авиакомпании на внутреннем терминале Ханэда.

Из-за пандемии авиационная отрасль переживает серьезный кризис и это побудило некоторые авиакомпании творчески подойти к проблеме простой парка самолетов. Похожие услуги также предлагают авиалинии Сингапура, Великобритании и Финляндии.

Авиакомпания МАУ показала самый большой пассажирский самолет в Украине Boeing 777-200ER, который имеет скрытый полноценный капсульный отель.