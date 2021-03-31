Пассажир пытался открыть дверь в самолете: что сделал пилот
Самолет в США, который летел в Лос-Анджелес, изменил курс из-за пассажира, который пытался открыть дверь в полете.
Источник:Fox News
Это был лайнер авиакомпании Spirit Airlines, выполнявший рейс из Кливленда в штате Огайо. Во время полета один из пассажиров попытался открыть аварийные двери. Из-за этого пилот решил резко изменить направление и посадить воздушное судно в ближайшем аэропорту.
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В результате самолет приземлился в Денвере, штат Колорадо, а нарушитель был задержан правоохранительными органами. После этого лайнер продолжил полет в Лос-Анджелес, но прибыл с задержкой.
Представитель авиакомпании отметил, что открытие дверей во время полета невозможно из-за давления внутри кабины.
Оно настолько сильно прижимает раму к двери, человек не сможет сдвинуть ее с места,
– поделился спикер.
Если вы думали, что дверь аварийного выхода самолета можно открыть, не переживайте - это почти невозможно. Почему – объясняем в материале.
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