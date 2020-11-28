Що станеться, якщо відкрити двері аварійного виходу літака під час польоту: цікаві судження
Якщо ви хоч колись думали, що двері аварійного виходу літака можна відкрити, не переживайте – це майже неможливо. Але щоб напевно вас заспокоїти – ось відповіді пілотів про те, що буде, якщо хто-небудь таки спробує відкрити двері.
Що станеться, якщо відкрити двері літака під час польоту, розповідає Travel24.
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Тиск у салоні блокує двері
Аварійні виходи призначені спеціально для герметизації, коли з'являється різниця між внутрішнім і зовнішнім тиском повітря. Двері активізуються, як тільки включаються двигуни літака – в кабіні створюється тиск, який і блокує аварійний вихід.
Щоб відкрити такі двері в польоті, потрібна неймовірна сила
Аварійні двері відкриваються, якщо потягнути їх всередину, а не штовхнути від себе, але через найсильніший тиск всередині навіть групі людей не вдалося б це зробити.
Якщо двері все ж будуть відкриті, в салоні відразу впаде тиск
В такому випадку пасажири негайно отримають кисневі маски.
Кисневі маски на борту літака / znaj.ua
У вас буде 15 секунд, щоб надіти цю маску
Крім цього, на такій висоті людина відразу ж отримує обмороження, а якщо ж вона проігнорувала прохання "пристебнути ремені безпеки", то в лічені секунди вилетить з літака. А якщо кисню не вистачить, то, ймовірно, настане гіпоксія, яка тягне за собою уповільнення мислення, погіршення зору, а потім смерть.
Пілоти будуть намагатися спуститися на безпечну висоту якомога швидше
Потрібно спуститися на 3000 метрів. А зробити це необхідно до того, як в масках закінчиться кисень і пасажири почнуть втрачати свідомість.
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Не хвилюйтеся! Відкрити двері аварійного виходу літака – майже неможливо.
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