Якщо ви хоч колись думали, що двері аварійного виходу літака можна відкрити, не переживайте – це майже неможливо. Але щоб напевно вас заспокоїти – ось відповіді пілотів про те, що буде, якщо хто-небудь таки спробує відкрити двері.

Що станеться, якщо відкрити двері літака під час польоту, розповідає Travel24.

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Тиск у салоні блокує двері

Аварійні виходи призначені спеціально для герметизації, коли з'являється різниця між внутрішнім і зовнішнім тиском повітря. Двері активізуються, як тільки включаються двигуни літака – в кабіні створюється тиск, який і блокує аварійний вихід.

Щоб відкрити такі двері в польоті, потрібна неймовірна сила

Аварійні двері відкриваються, якщо потягнути їх всередину, а не штовхнути від себе, але через найсильніший тиск всередині навіть групі людей не вдалося б це зробити.

Якщо двері все ж будуть відкриті, в салоні відразу впаде тиск

В такому випадку пасажири негайно отримають кисневі маски.



Кисневі маски на борту літака / znaj.ua

У вас буде 15 секунд, щоб надіти цю маску

Крім цього, на такій висоті людина відразу ж отримує обмороження, а якщо ж вона проігнорувала прохання "пристебнути ремені безпеки", то в лічені секунди вилетить з літака. А якщо кисню не вистачить, то, ймовірно, настане гіпоксія, яка тягне за собою уповільнення мислення, погіршення зору, а потім смерть.

Пілоти будуть намагатися спуститися на безпечну висоту якомога швидше

Потрібно спуститися на 3000 метрів. А зробити це необхідно до того, як в масках закінчиться кисень і пасажири почнуть втрачати свідомість.

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Не хвилюйтеся! Відкрити двері аварійного виходу літака – майже неможливо.