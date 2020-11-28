Если вы когда-то думали, что дверь аварийного выхода самолета можно открыть, не переживайте – это почти невозможно. Но чтобы наверняка вас успокоить – вот ответы пилотов о том, что будет, если кто-нибудь таки попытается открыть дверь.

Что произойдет, если открыть дверь самолета во время полета, рассказывает Travel24.

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Давление в салоне блокирует двери

Аварийные выходы предназначены специально для герметизации, когда появляется разница между внутренним и внешним давлением воздуха. Двери активизируются, как только включаются двигатели самолета – в кабине создается давление, которое и блокирует аварийный выход.

Чтобы открыть такую ​​дверь в полете, нужна невероятная сила

Аварийные двери открываются, если потянуть их внутрь, а не толкнуть от себя, но из-за сильнейшего давление внутри даже группе людей не удалось бы это сделать.

Если двери все же будут открыты, в салоне сразу упадет давление

В таком случае пассажиры немедленно получат кислородные маски.



Кислородные маски на борту самолета / znaj.ua

У вас будет 15 секунд, чтобы надеть эту маску

Кроме этого, на такой высоте человек сразу же получает обморожения, а если он проигнорировал просьбу "пристегнуть ремни безопасности", то в считанные секунды вылетит из самолета. А если кислорода не хватит, то, вероятно, наступит гипоксия, которая влечет за собой замедление мышления, ухудшение зрения, а затем смерть.

Пилоты будут пытаться спуститься на безопасную высоту как можно скорее

Нужно спуститься на 3000 метров. А сделать это необходимо до того, как в масках закончится кислород и пассажиры начнут терять сознание.

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Не волнуйтесь! Открыть дверь аварийного выхода самолета – почти невозможно.