Многие туристы говорят, что примерно треть вещей из чемодана ни разу не используется в поездке. Чтобы избежать этого – надо собираться в дорогу правильно и брать только то, что действительно пригодится.

Travel24 расскажет вам о главных правилах по сбору вещей в дорогу.

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Берите только то, что можете унести в руках

По возможности, откажитесь вообще от регистрируемого багажа, и берите с собой только ручную кладь, в которой будет самое необходимое. В случае потери багажа, вы не окажетесь без вещей в чужой стране.



Ручная кладь / ukr.media

Попросите наклеить на ваш багаж стикер "Хрупкое"

Это поможет ему оказаться на вершине горы других чемоданов и сумок. А также среди первых быть выгруженным из самолета по прибытии. Яркая наклейка еще и поможет не потерять багаж в аэропорту, и быстро отыскать свою собственность в толпе.

Не набирайте теплой одежды

Куртки и свитера занимают большую часть драгоценного пространства чемодана и вес. Если вы не планируете отправиться на Северный полюс, многослойная одежда будет отличной заменой.

Выбирайте вещи, которые легко совместить

Возьмите несколько рубашек и еще несколько шорт или юбок. Вместе вы получите комплекты одежды, которые всегда можно сочетать между собой.



Подберите свой гардероб / pinterest.com

Выбирайте хлопок или армейское хаки

Если у вас получится, держитесь подальше от джинсов. Они быстро впитывают грязь и запахи, достаточно громоздкие и требуют многодневной просушки. Лучшим вариантом будет хлопок или армейское хаки.

Средства личной гигиены можно купить где угодно

В любой стране, куда бы вы ни поехали, продают мыло и шампунь. Поэтому не переживайте, если забыли что-то – вы всегда можете купить это на месте.

Скачайте книги

Если загрузить книги вместе с путеводителем в любимую электронную "читалку", а музыку – в MP3-плеер, то вы сэкономите место и вес вашего багажа.



Скачайте книги / amazingukraine.pro

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Ценные вещи оставляйте дома

Если есть драгоценности, которые вы не сможете положить в маленький рюкзак для дневной прогулки, оставляйте их дома. Кстати воруют, где бы вы ни были. Опытные путешественники всегда кладут свои ноутбуки, камеры и другие ценности в рюкзак. И в толпе, как бы это смешно не выглядело, держат его перед собой.