Багато туристів кажуть, що приблизно третина речей з валізи жодного разу не використовується в поїздці. Щоб уникнути цього – треба збиратися в дорогу правильно і брати лише те, що справді знадобиться.

Travel24 розповість вам про головні правила зі збору речей в дорогу.

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Беріть тільки те, що можете забрати в руках

По можливості, відмовтеся взагалі від реєстрованого багажу, і беріть з собою тільки ручну поклажу, в якій буде найнеобхідніше. У випадку втрати багажу, ви не опинитеся без речей в чужій країні.



Ручна поклажа / ukr.media

Попросіть наклеїти на ваш багаж наліпку "Крихке"

Це допоможе йому опинитися на вершині гори інших валіз і сумок. А також серед перших бути вивантаженому з літака після прибуття. Яскрава наліпка ще й допоможе не втратити багаж в аеропорту, і швидко відшукати свою власність у натовпі.

Не набирайте теплого одягу

Куртки й светри займають більшу частину дорогоцінного простору валізи та багато важать. Якщо ви не плануєте вирушити на Північний полюс, багатошаровий одяг буде відмінною заміною.

Вибирайте речі, які легко поєднати

Візьміть декілька сорочок і ще декілька шортів чи спідниць. Разом ви отримаєте комплекти одягу, які завжди можна поєднати між собою.



Підберіть свій гардероб / pinterest.com

Обирайте бавовну або армійське хакі

Якщо у вас вийде, тримайтеся якомога далі від джинсів. Вони швидко вбирають бруд і запахи, досить громіздкі та потребують багатоденного просушування. Кращим варіантом буде бавовна або армійське хакі.

Засоби особистої гігієни можна купити будь-де

У будь-якій країні, куди б ви не поїхали, продають мило і шампунь. Тому не переживайте, якщо забули щось – ви завжди можете купити це на місці.

Завантажте книги

Якщо завантажити книги разом з путівником в улюблену електронну "читалку", а музику – в MP3-плеєр, то ви заощадите місце і вагу вашого багажу.



Завантажте книги / amazingukraine.pro

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Цінні речі залишайте вдома

Якщо є дорогоцінності, які ви не зможете покласти в маленький рюкзак для денної прогулянки, залишайте їх вдома. Речі крадуть, де б ви не були. Досвідчені мандрівники завжди складають свої ноутбуки, камери та інші цінності в рюкзак. І в натовпі, як би це смішно не виглядало, тримають його перед собою.