Авиакомпания МАУ предложила внести пилотов и бортпроводников в перечень ключевых профессий, для которых предусмотрено первоочередное вакцинацию от коронавируса.

Компания отмечает международные нормы. Отмечается, что недавно руководители Международной организации гражданской авиации, Международной организации труда, Международной морской организации, Международной организации по миграции и Всемирной организации здравоохранения подписали совместное заявление.

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Они призвали правительства определить приоритетными членов экипажа авиакомпаний в своих национальных программах вакцинации против COVID-19 вместе с другими основными профессиями.

Однако до сих пор план иммунизации населения Украины от COVID-19, разработанный Министерством здравоохранения, так и не предусматривает первоочередной вакцинации авиационного персонала,

– отметили в пресс служба МАУ.

Генеральный директор МАУ Евгений Дыхне убежден, что вакцинация пилотов и бортпроводников является стратегически необходимой.

Этот шаг важен и для сохранения кадрового потенциала авиации, и с точки зрения усиления защиты от распространения вируса, который больше года держит авиарынок на коленях. Учитывая это, мы в МАУ готовы выступать не иначе, как послами вакцинации в Украине,

– сказал Дыхне.

Также отметили, что Украина взяла на себя обязательства в рамках конвенций Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) соблюдать ее нормативов и рекомендаций.