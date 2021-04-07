МАУ предлагает авиаперсонал добавить в первую очередь вакцинации
Авиакомпания МАУ предложила внести пилотов и бортпроводников в перечень ключевых профессий, для которых предусмотрено первоочередное вакцинацию от коронавируса.
Источник:прес-служба МАУ
Компания отмечает международные нормы. Отмечается, что недавно руководители Международной организации гражданской авиации, Международной организации труда, Международной морской организации, Международной организации по миграции и Всемирной организации здравоохранения подписали совместное заявление.
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Они призвали правительства определить приоритетными членов экипажа авиакомпаний в своих национальных программах вакцинации против COVID-19 вместе с другими основными профессиями.
Однако до сих пор план иммунизации населения Украины от COVID-19, разработанный Министерством здравоохранения, так и не предусматривает первоочередной вакцинации авиационного персонала,
– отметили в пресс служба МАУ.
Генеральный директор МАУ Евгений Дыхне убежден, что вакцинация пилотов и бортпроводников является стратегически необходимой.
Этот шаг важен и для сохранения кадрового потенциала авиации, и с точки зрения усиления защиты от распространения вируса, который больше года держит авиарынок на коленях. Учитывая это, мы в МАУ готовы выступать не иначе, как послами вакцинации в Украине,
– сказал Дыхне.
Также отметили, что Украина взяла на себя обязательства в рамках конвенций Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) соблюдать ее нормативов и рекомендаций.
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