Рейси здійснюватимуться з 2 червня 2021 року двічі на тиждень. Кожен політ виконуватиметься за місцевим часом.

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З Києва до Пула можна полетіти щосереди та суботи за наступним розкладом:

Київ (KBP) – Пула (PUY): виліт 06:30 – приліт 08:00

Пула (PUY) – Київ (KBP): виліт 09:00 – приліт 12:25

Рейси за напрямком Київ – Спліт – Київ будуть виконуватися за наступним розкладом:

щочетверга:

Київ (KBP) – Спліт (SPU): виліт 15:30 – приліт 16:45

Спліт (SPU) – Київ (KBP): виліт 17:45 – приліт 21:05

щонеділі:

Київ (KBP) – Спліт (SPU): виліт 05:15 – приліт 06:30

Спліт (SPU) – Київ (KBP): виліт 07:25 – приліт 10:45

Авіакомпанія нагадала, що з 1 квітня в'їзд на територію Хорватії дозволений громадянам України з туристичною метою за умови наявності оплати за проживання і негативного ПЛР-тесту або експрес тесту, зробленого за 48 годин до вильоту, або документа, що підтверджує вакцинацію.

Відзначимо, раніше МАУ заявила, що перезапустить понад десять регулярних міжнародних маршрутів в літньому розкладі 2021 року.

Крім того, 22 травня авіаперевізник здійснить спеціальний рейс з аеропорту Одеса і назад. На висоті 10 000 метрів можна буде продегустувати вина й одеську кухню.