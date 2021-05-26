Рейси здійснюватимуться з 18 червня. Полетіти з Києва до Варшави можна буде щовівторка, п'ятниці й неділі.
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Розклад
- Київ (KBP) – Варшава (WAW): виліт 09:55 (за місцевим часом) – приліт 10:30 (за місцевим часом)
- Варшава (WAW) – Київ (KBP): виліт 14:05 (за місцевим часом) – приліт 16:35 (за місцевим часом)
Зазначається, що зручний розклад рейсів забезпечує стикування з десятком міжнародних та внутрішніх рейсів через Київ, аеропорт Бориспіль. Зокрема, пасажири з Варшави зможуть зручно дістатися до та у зворотному напрямку:
- Харкова
- Дніпра
- Запоріжжя
- Львова
- Івано-Франківська
- Херсона
- Одеси
- Кишинева
- Тбілісі, Батумі
- Тель-Авіва
- Єревана
- Стамбула
- Дубай
- Баку
- Каїра
Ціни
Ціни за маршрутом Київ – Варшава розпочинаються від 908 гривень, Варшава – Київ від 29 євро в одну сторону. Забронювати квиток можна на офіційному сайті МАУ.
Нагадаємо, раніше МАУ заявила, що запускає перші прямі регулярні рейси з Києва до Рас-ель-Хайма (ОАЕ). Польоти розпочнуться з 25 червня 2021 року.