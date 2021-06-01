1 июня пассажирам из Украины еще позволили вылететь в Турцию без тестирования. Однако со 2 июня начнут действовать новые правила.

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По информации портала, пассажир должен пройти ПЦР-тест не позднее, чем за 72 часа до прибытия в Турцию.

Также туристы могут предоставить результаты экспресс-тестов на антиген, однако с момента взятия образца до пересечения границы должно пройти не более 48 часов.

Результаты тестирования на COVID-19 могут не предоставлять те, кто прошел полный курс вакцинации (с момента получения последней дозы должно пройти не менее 14 дней), и те, кто могут предоставить справку о том, что в последние полгода переболели коронавирусом.

Кроме того, от тестирования освобождены пассажиры и экипаж самолетов, следующих в третьи страны с пересадкой в ​​аэропортах Турции.

Отмечается, что в аэропортах будет проводиться выборочное ПЦР-тестирования.

Новые правила будут действовать до 30 июня.

По данным Worldometer, по состоянию на 1 июня 2021 года в Турции обнаружено 5 249 404 случаи заражения коронавирусом, из них 47 527 летальных.

Напомним, ранее власти Турции приняли решение смягчить карантин. С 1 июня 2021 года в стране смогут работать рестораны и спортивные залы.