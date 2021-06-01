Кроме этого, будут изменения по сокращению комендантского часа. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Новые ограничения в Турции

Согласно новым правилам, в стране будут открыты парки развлечений и спортивные залы. Также разрешено работать заведениям общественного питания в режиме:

с 7:00 до 21:00 обслуживание столиков в помещении;

до 00:00 – работа на вынос.

Таким образом можно организовывать праздники, в частности свадьбы, и под открытым небом, и в закрытых площадках. Но все правила нужно выполнять согласно всем санитарным нормам.

С 1 июня спортклубы смогут проводить собрания, но другие организации смогут собираться уже с середины этого месяца. Есть изменения и по комендантскому часу. Он будет действовать с 22:00 до 5:00 с понедельника по субботу.

Собственная вакцина – до конца 2021

По словам президента, страна продолжает разрабатывать собственную вакцину. Несмотря на то, что процесс еще не завершили, он надеется, что ее создадут до конца 2021 года.

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