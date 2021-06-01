Окрім цього, будуть зміни щодо скорочення комендантської години. Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.
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Нові обмеження в Туреччині
Відповідно до нових правил, у країні будуть відкриті парки розваг та спортивні зали. Також дозволено працювати закладам громадського харчування в режимі:
- від 7:00 до 21:00 обслуговування столиків у приміщенні;
- до 00:00 – робота на виніс.
Відтак можна організовувати свята, зокрема весілля, і просто неба, і в закритих майданчиках. Але всі правила потрібно виконувати згідно з усіма санітарними нормами.
З 1 червня спортклуби зможуть проводити збори, але інші організації матимуть змогу збиратись вже з середини цього місяця. Є зміни і щодо комендантської години. Вона діятиме від 22:00 до 5:00 з понеділка по суботу.
Власна вакцина – до кінця 2021 року
За словами президента, країна продовжує розробляти власну вакцину. Попри те, що процес ще не завершили, він надіється, що її створять до кінця 2021 року.
Коронавірус в Туреччині: остання інформація
- За вчора, 31 травня, в Туреччині виявили майже 6,5 тисяч нових випадків захворювання COVID-19.
- Загалом станом на 1 червня інфікувалися 5 249 404 осіб.
- З них – 5 114 624 одужало, водночас померло 47 527 людей.