З 31 травня мандрівники з Угорщини, Німеччини, Польщі, Австрії, Словаччини, Словенії та Хорватії можуть в'їжджати на територію Чехії, після отримання першої дози вакцини проти COVID-19. Про це заявив на прес-конференції міністр охорони здоров'я Адам Войтех.
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За його словами, це відкриття стандартного туризму. Також він додав, що сертифікати для туристів із цих семи країн будуть визнані.
Згодом міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулханек повідомив у своєму Твіттері, що з 1 червня, щеплені люди з таких країн: Ізраїлю, Австралії, Таїланду, Нової Зеландії, Сінгапуру та Південної Кореї, теж зможуть подорожувати Чехією.
Водночас допускається в'їзд особам, які отримали першу дозу вакцини принаймні за 22 дні, з Німеччини, Австрії, Угорщини, Словенії, Польщі та Словаччини.
Як відомо, умови прибуття до Чехії регулюються так званою картою мандрівника.
Відзначимо, Європейський Союз готується відкрити кордони, які майже рік були під замком. Єврокомісія хоче відновити туристичний потік, який є вкрай важливим для багатьох держав-членів.