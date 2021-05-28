С 31 мая путешественники из Венгрии, Германии, Польши, Австрии, Словакии, Словении и Хорватии могут въезжать на территорию Чехии, после получения первой дозы вакцины против COVID-19. Об этом заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Адам Войтех.

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По его словам, это открытие стандартного туризма. Также он добавил, что сертификаты для туристов из этих семи стран будут признаны.

Впоследствии министр иностранных дел Чехии Якуб Кулханек сообщил в своем Твиттере, что с 1 июня, привитые люди из таких стран: Израиля, Австралии, Таиланда, Новой Зеландии, Сингапура и Южной Кореи, тоже смогут путешествовать Чехией.

В то же время допускается въезд лицам, получившим первую дозу вакцины по крайней мере за 22 дня, из Германии, Австрии, Венгрии, Словении, Польши и Словакии.

Как известно, условия прибытия в Чехию регулируются так называемой картой путешественника.