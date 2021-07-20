При этом отмечено, что впускать всех украинцев. В частности, привитых китайской и индийской вакцинами.

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Дополнительные условия въезда

В приложении указано, что попасть в этой скандинавской страны смогут граждане, привитые вакциной CoviShield и CoronaVac. Даже несмотря на то, что эти препараты пока официально не утверждены в ЕС.

Финляндия с 26 июля открывается для Украинской, которые прошли полный курс вакцинации,
– сообщил Кулеба.

Полный курс вакцинации нужно завершить как минимум за 14 дней до пересечения границы.

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