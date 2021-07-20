При этом отмечено, что впускать всех украинцев. В частности, привитых китайской и индийской вакцинами.

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Дополнительные условия въезда

В приложении указано, что попасть в этой скандинавской страны смогут граждане, привитые вакциной CoviShield и CoronaVac. Даже несмотря на то, что эти препараты пока официально не утверждены в ЕС.

Финляндия с 26 июля открывается для Украинской, которые прошли полный курс вакцинации,

– сообщил Кулеба.

Полный курс вакцинации нужно завершить как минимум за 14 дней до пересечения границы.

Обратите внимание! Сейчас Европейское агентство по лекарственным средствам утвердило для использования вакцины от коронавируса Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Какие еще страны открыты для украинцев