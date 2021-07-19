Страны открыты для всех типов путешествий, в соответствии с рекомендациями Совета ЕС. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Безвизовый уикенд в странах Балтии? Теперь это снова возможно,
– подчеркнул Кулеба.
Он отметил, что в Литве правила въезда несколько иные, чем в Латвии и Эстонии. Полностью вакцинированные украинцы могут въезжать свободно, а кто еще не вакцинировался, должен отбыть самоизоляцию.
Что этому предшествовало
- Евросоюз 15 июля официально возобновил свободный въезд для путешественников из Украины. Государство добавили к рекомендованному списку третьих стран.
- После этого, 16 июля, Германия и Дания пересмотрели список третьих стран, из которых туристы могут въезжать на территории их стран. Они открыли границы для украинцев.
- Затем свободный въезд украинцам разрешила Бельгия.
Кстати Турцию могут закрыть для туристов: власти страны назвала причину