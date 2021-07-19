Страны открыты для всех типов путешествий, в соответствии с рекомендациями Совета ЕС. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Безвизовый уикенд в странах Балтии? Теперь это снова возможно,

– подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что в Литве правила въезда несколько иные, чем в Латвии и Эстонии. Полностью вакцинированные украинцы могут въезжать свободно, а кто еще не вакцинировался, должен отбыть самоизоляцию.

Обратите внимание! Проверить условия въезда в каждую страну можно в дорожной карте ЕС.

Что этому предшествовало

Евросоюз 15 июля официально возобновил свободный въезд для путешественников из Украины. Государство добавили к рекомендованному списку третьих стран.

После этого, 16 июля, Германия и Дания пересмотрели список третьих стран, из которых туристы могут въезжать на территории их стран. Они открыли границы для украинцев.

Затем свободный въезд украинцам разрешила Бельгия.

Кстати Турцию могут закрыть для туристов: власти страны назвала причину