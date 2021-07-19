Такое решение связано с ухудшением ситуации с коронавирусом из-за штамма "Дельта". Об этом заявил министр культуры и туризма республики Мехмета Нури Эрсоя в эфире телеканала CNN Turk, отвечая на вопрос о возможности закрытия Турции в этом сезоне.

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Впрочем, такой вопрос есть, но пока на повестке дня не был вынесен.

Ни от чего гарантии нет, и, конечно, нужно смотреть, что происходит в ряде провинций со штаммом "Дельта". Однако насчет международных авиарейсов учитывается ситуация по всей стране, – заявил он.

По его словам, сейчас "все идет хорошо".