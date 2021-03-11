Министерство здравоохранения Турции отменило бумажную анкету для лиц, въезжающих на территорию страны. С 15 марта перед выездом путешественники должны будут заполнять электронную анкету.

Форма размещена на сайте Минздрава Турции. Она должна быть заполнена за 72 часа до вылета.

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"Форма, которую вы заполняете, может быть проверена на границах Турецкой республики независимо от того, заполнили вы ее или нет", – говорится в сообщении.

Если турист не заполнил форму или внес ложную информацию, это может привести к юридическим и административным санкциям.

В МЗ отметили, если вы не являетесь гражданином Турции или у вас нет разрешения на жительство – вам может быть отказано в разрешении на въезд в страну.

В анкете нужно указать паспортные и контактные данные, национальность, пол и тип выезда (морской, авиа и т.д.).

На основе заполненной информации для вас будет автоматически создан индивидуальный код HES, благодаря которому мы сможем связаться с вами, если у вас или у людей, с которыми вы контактируете во время путешествия, есть контактные лица, или больные COVID-19, – отметили в МЗ.

Отмечается, что по этой причине точность и актуальность информации очень важны.

Напомним, ранее Турция продолжила требование о негативном ПЦР-тесте для путешественников. Требование имело силу до 1 марта, а теперь до 26 мая.

Президент Совета региональных представителей TÜRSAB в Западной Анталии Ризу Перчина заявил, что с 15 апреля туристический сезон в различных регионах Турции начнется с внутренних туристов и граждан из Украины и России.