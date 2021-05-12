Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. 12 мая он обратился к стране по случаю мусульманского праздника Рамазан-байрам.
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Турецкий лидер заявил, что после 17 мая в стране постепенно будут снимать ограничения. Этот процесс там описывают как "управляемую нормализацию".
По словам Эрдогана, уже в ближайшие дни власть сообщит все подробности о том, как и когда будут ослаблять карантин в стране.
Будем надеяться, что взяв эпидемию под контроль, нам удастся принять меры по управляемой нормализации после праздника,
– объяснил он.
И заверил, что Турция будет использовать все методы борьбы против COVID-19, особенно вакцины. По его словам, власть осознает, что это сложное, но мощное испытание.
Локдаун в Турции: что известно
- 29 апреля турецкая власть ввела тотальный локдаун для местных жителей.
- Ввели, в частности, комендантский час и ограничения на передвижение по стране.
- В то же время иностранных туристов, в том числе и украинцев, все эти ограничения не коснулись.
- С 7 мая ограничили покупки в магазинах – разрешили продавать только самое необходимое.