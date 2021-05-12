Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. 12 мая он обратился к стране по случаю мусульманского праздника Рамазан-байрам.

К теме Путешествовать несмотря на COVID-19: какие цены на отдых в популярнейших туристических странах

Турецкий лидер заявил, что после 17 мая в стране постепенно будут снимать ограничения. Этот процесс там описывают как "управляемую нормализацию".

По словам Эрдогана, уже в ближайшие дни власть сообщит все подробности о том, как и когда будут ослаблять карантин в стране.

Будем надеяться, что взяв эпидемию под контроль, нам удастся принять меры по управляемой нормализации после праздника,

– объяснил он.

И заверил, что Турция будет использовать все методы борьбы против COVID-19, особенно вакцины. По его словам, власть осознает, что это сложное, но мощное испытание.

Обратите внимание! Ранее Эрдоган сообщил об успехах в разработке отечественной вакцины против коронавируса. Он объяснил, что она будет готова уже осенью 2021 года.

Локдаун в Турции: что известно