Про це заявив турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган. 12 травня він звернувся до країни з нагоди мусульманського свята Рамазан-байрам.
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Турецький лідер заявив, що після 17 травня у країні поступово зніматимуть обмеження. Цей процес там описують як "керовану нормалізацію".
За словами Ердогана, вже найближчими днями влада повідомить усі подробиці щодо того, як саме та коли послаблюватимуть карантин у країні.
Будемо сподіватися, що взявши епідемію під контроль, нам вдасться вжити заходів щодо керованої нормалізації після свята,
– пояснив він.
Й запевнив, що Туреччина використовуватиме усі методи боротьби проти COVID-19, особливо вакцини. За його словами, влада усвідомлює, що це складне, але потужне випробування.
Локдаун у Туреччині: що відомо
- 29 квітня турецька влада запровадила тотальний локдаун для місцевих жителів.
- Ввели, зокрема, комендантську годину та обмеження на пересування країною.
- Водночас іноземних туристів, зокрема й українців, усі ці обмеження не зачепили.
- З 7 травня обмежили покупки у магазинах – дозволили продавати лише найнеобхідніше.