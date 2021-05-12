Про це заявив турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган. 12 травня він звернувся до країни з нагоди мусульманського свята Рамазан-байрам.

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Турецький лідер заявив, що після 17 травня у країні поступово зніматимуть обмеження. Цей процес там описують як "керовану нормалізацію".

За словами Ердогана, вже найближчими днями влада повідомить усі подробиці щодо того, як саме та коли послаблюватимуть карантин у країні.

Будемо сподіватися, що взявши епідемію під контроль, нам вдасться вжити заходів щодо керованої нормалізації після свята,

– пояснив він.

Й запевнив, що Туреччина використовуватиме усі методи боротьби проти COVID-19, особливо вакцини. За його словами, влада усвідомлює, що це складне, але потужне випробування.

Зверніть увагу! Раніше Ердоган повідомив про успіхи у розробці вітчизняної вакцини проти коронавірусу. Він пояснив, що вона буде готова вже восени 2021 року.

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