У Туреччині складна ситуацію через пандемію. Лише за 2 березня в країні зафіксували 340 смертей внаслідок недуги.

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Бізнесменам дозволили торгувати лише таким товаром:

  • продуктами харчування;
  • їжею для тварин;
  • миючими засобами;
  • деякими видами косметики, за винятком парфумерії та приладдя для макіяжу.

Водночас заборонено продавати:

  • електроніку;
  • одяг;
  • іграшки;
  • текстиль;
  • товари для саду;
  • автомобільні аксесуари;
  • канцелярські товари.

Локдаун у Туреччині: коротко

  • Уряд країни оголосив жорсткий локдаун з 29 квітня.
  • У Туреччині закрили школи та підприємства. Ба більше, ввели комендантську годину.
  • Попри всі обмеження, іноземні туристи можуть їхати у Туреччину.