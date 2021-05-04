В Турции сложная ситуация из-за пандемии. Только за 2 марта в стране зафиксировали 340 смертей в результате недуга.
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Бизнесменам разрешили торговать только таким товаром:
- продуктами питания;
- пищей для животных;
- моющими средствами;
- некоторыми видами косметики, за исключением парфюмерии и принадлежностей для макияжа.
В то же время запрещено продавать:
- электронику;
- одежду;
- игрушки;
- текстиль;
- товары для сада;
- автомобильные аксессуары;
- канцелярские товары.
Локдаун в Турции: коротко
- Правительство страны объявило жесткий локдаун с 29 апреля.
- В Турции закрыли школы и предприятия. Более того, ввели комендантский час.
- Несмотря на все ограничения, иностранные туристы могут ехать в Турцию.