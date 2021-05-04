В Турции сложная ситуация из-за пандемии. Только за 2 марта в стране зафиксировали 340 смертей в результате недуга.

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Бизнесменам разрешили торговать только таким товаром:

  • продуктами питания;
  • пищей для животных;
  • моющими средствами;
  • некоторыми видами косметики, за исключением парфюмерии и принадлежностей для макияжа.

В то же время запрещено продавать:

  • электронику;
  • одежду;
  • игрушки;
  • текстиль;
  • товары для сада;
  • автомобильные аксессуары;
  • канцелярские товары.

Локдаун в Турции: коротко

  • Правительство страны объявило жесткий локдаун с 29 апреля.
  • В Турции закрыли школы и предприятия. Более того, ввели комендантский час.
  • Несмотря на все ограничения, иностранные туристы могут ехать в Турцию.